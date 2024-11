Conegliano supera anche Chieri: 3-1 le pantere continuano a vincere

CHIERI - Trasferta piemontese sotto i riflettori di Rai Due per le Pantere della Prosecco DOC Imoco Conegliano, che dopo il positivo esordio in Champions di giovedì hanno affrontato oggi una delle “big” del campionato, la Reale Mutua Fenera Chieri.



Coach Santarelli torna al suo sestetto si “superstar” con Wolosz-Haak, Gabi-Zhu, Fahr-Chirichella, libero Moki De Gennaro, la Reale Mutua Fenera padrone di casa scende in campo in un palasport tutto esaurito con VanAalen in diagonale con l’ex Gicquel, Skinner con l’altra ex Omoruyi schiacciatrici, centrali Gray e Zakchaiou, libero Spirito.



L’inizio gara delle Pantere come spesso accade nell’ultimo periodo è devastante per Chieri, con le Pantere che aggrediscono subito il match grazie a un super turno di battuta di Isabelle Haak. Le difese-monstre di De Gennaro e Gabi consentono a capitan Wolosz di smistare palloni pregiati per Zhu (primo set pimpante della cinese con 5 punti) e la stessa svedese ed è 1-6. Anche Cristina Chirichella funziona bene prima in attacco, poi a muro, il resto lo fa Haak (6 punti nel set) e la Prosecco DOC Imoco tiene la testa (5-12). Le padrone di casa faticano in attacco contro lo strapotere del muro-difesa gialloblù e il vantaggio prende proporzioni importanti: 5-15. Dimostrazione di forza delle campionesse d’Italia che non sbagliano niente e chiudono il set agevolmente per 16-25 con il colpo finale di Fahr 3 punti, come Chirichella, nel set).



Anche nel secondo set Conegliano esce meglio dai blocchi di partenza con i colpi vincenti di una Zhu ormai calata perfettamente nei panni della Pantera, 3-7 e time out immediato di coach Bregoli. Anche Wolosz dà spettacolo con un gran punto di prima, ma Skinner risponde bene (6-8). Le padrone di casa sono più consistenti rispetto al primo set, anche l’olimpionica Loveth Omoruyi comincia a farsi sentire e con Skinner e Gicquel comincia a mettere il fiato sul collo alle Pantere (12-14). Ci pensa Gabi in pallonetto a respingere la minaccia, poi De Gennaro difende e Zhu sfonda il muro (12-16), le venete provano l’allungo, ma Chieri torna sotto. Gray mura, Gicquel (4 punti nel set) attacca per pareggio (17-17) e dopo un primo set tranquillo ora è battaglia. Chieri gioca bene, Skinner (6 punti nel set) opera il sorpasso (22-21) per il primo vantaggio delle piemontesi nel match. la Prosecco DOC Imoco si compatta e torna avanti, stavolta è Sarah Fahr con un gran muro a dare il +2 (21-23). Nello sprint finale decidono Gabi (5 nel set), attacco “no look” (22-24) e Fahr che come nel primo si incarica di chiudere anche il secondo set (23-25), molto più combattuto.



Terzo set: nonostante le perle di Gabi, Chieri conferma di avere alzato il livello e parte a spron battuto (9-6) approfittando anche di qualche sbavatura gialloblù. Skinner e l’ex Omoruyi fanno male con i loro attacchi, Gray mura per il 10-7 che fa scattare l’allarme rosso, time out. Ma non basta, il blackout continua, Gicquel mura /5 punti nel set) e la Reale Mutua vola a +6 (13-7), altro time out. Sul 14-7 entra Adiwge, ma sembra che sia Chieri ora a controllare le operazioni. Wolosz e De Gennaro suonano la carica, ma Skinner è carica e continua a colpire (18-12). Entra anche Seki al palleggio, poi Lukasik per l’ultima rincorsa, un’Adiwge ancora prontissima sigla due punti per il -4 (20-16). Sussulto finale della Prosecco DOC Imoco, muro di Chirichella (21-18). Nonostante il 24-20 le Pantere ci provano fino alla fine, rientra Haak e annulla due set point, poi Fahr il terzo (24-23), ma le padrone di casa non tremano, Zakchaiou dal centro si prende il parziale 25-23, è il secondo set stagionale perso dalle Pantere.



Nel quarto set parte bene la Prosecco DOC Imoco, il muro di Zhu regala il +4 (1-5). Wolosz e compagne limitano gli errori, giocano con ordine e grande concentrazione, ma Chieri ci crede e tiene sulla corda le Pantere dimostrandosi squadra di rango, Gray pareggia (8-8) con un altro muro. Haak però alza la saracinesca a muro (8-10), poi Cirichella (4 blocks e 11 punti a tabellino, grande prestazione per Cristina) la imita (12-14). Si combatte palla su palla con le due squadre che danno tutto, Gicquel (20 punti nel match) è efficace (14-15), ma Zhu replica da seconda linea. Con carattere la Reale Mutua torna avanti grazie a Gray e Gicquel (17-16), ma Fahr pareggia. Arriva la “sgasata” della squadra di coach Santarelli che spinge forte (21-17) con le sassate di Haak (20 punti, 3 muri alla fine) che ha ritrovato il suo ritmo insieme alla squadra dopo un paio di set complicati. La chiusura è di Chirichella, game-set e match (8° vittoria su 8 gare di campionato) per il 21-25 che sancisce il 3-1 della Prosecco DOC Imoco sul campo di Chieri.



Tabellino e Cronaca 7° Giornata Serie



A1 REALE MUTUA FENERA CHIERI-PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO 1-3 (16-25,23-25,25-23,21-25)



Reale Mutua: Van Aalen 5, Gicquel 20, Gray 8, Alberti 4, Skinner 15, Bujis 2, Spirito, Anthouli ne, Rolando, Carletti ne, Lyashko, Omoruyi 10, Zakchaiou 3.

All. Bregoli;



Prosecco DOC Imoco: Gabi 12, Chirichella 12, Fahr 9, Zhu 14, De Gennaro, Haak 20, Wolosz 2, Adigwe 2, Lanier ne, Lukasik,Seki, Eckl ne, Lubian ne, Bardaro ne.

All. Santarelli

Arbitri: Brancati e Brunelli

Spettatori: 1501 (tutto esaurito)

Durata set: 26′,26′,27′,29′ Note: Errori battuta Co 12,Ch 15;

Aces: 1-2;

Muri: 10-13

MVP: Fahr