Conegliano, strada chiusa per lavori: traffico in tilt vicino all'ospedale

CONEGLIANO - Code e disagi al traffico vicino all’ospedale di Conegliano. Questa mattina, all’ora di punta, si è creato un vero e proprio ingorgo, soprattutto all’incrocio tra via Bisagno e via dei Cappuccini. Via Cadorna, la strada che porta dal convento dei Cappuccini a via Diaz, è infatti chiusa al traffico, a causa dei lavori che stanno interessando l’acquedotto e la fognatura. Le code si sono formate anche verso le 13.

Come ha spiegato il comandante della polizia locale, Claudio Mallamace, i vigili hanno regolato il traffico nelle ore di punta e la segnaletica è stata potenziata. I lavori, che interesseranno anche via Diaz e viale Brigata Marche, dovrebbero essere terminati in primavera: le strade verranno chiuse al traffico, per porzioni e in base all’area oggetto dell’intervento.

Foto: Facebook