Conegliano, "siringhe vicino al parco e alle scuole. Ecco le foto mandate da alcune mamme"

CONEGLIANO - “Siringhe abbandonate negli angoli dei marciapiedi, vicino ad un’area frequentata da bambini piccoli, nei perimetri delle scuole elementari, dell’asilo nido e della scuola materna. La segnalazione mi è arrivata da alcune mamme che frequentano il parco e le scuole tra via Kennedy, via Friuli e via Papa Giovanni XXIII”.

Lo rende noto Francesca Di Gaspero, consigliere comunale del Pd. “Da mamma sono preoccupata per le cattive frequentazioni di quelle strade, per la scarsa illuminazione che le rende insicure, per i rifiuti estremamente pericolosi lasciati senza cura in luoghi tanto vicini e accessibili a bambini di ogni fascia d’età – aggiunge l’esponente dem -. La richiesta spassionata è che questi vengano tempestivamente rimossi e che le strade, le aiuole nei pressi delle scuole e dei parchi vengano pulite più frequentemente”.