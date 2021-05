Conegliano, la rivoluzione è vicina: via Vespucci verrà inaugurata il 7 giugno

CONEGLIANO - Manca poco alla rivoluzione viabilistica del centro di Conegliano. Il 7 giugno, infatti, verrà inaugurata via Vespucci, la strada che cambierà il volto della città. I sensi di marcia saranno due: con l’apertura della nuova via sarà possibile “risalire” verso il centro direttamente dall’incrocio tra viale Friuli, via Matteotti, via Rosselli e via Papa Giovanni XXIII.

Si dovrà però svoltare necessariamente verso via Carducci, visto che via Colombo rimarrà a senso unico per un po’. Ovviamente si potrà anche “scendere” dal centro verso viale Friuli.

Rimarrà inalterato, invece, l’assetto di via Carducci: per chiuderla, infatti, è necessario trasformare anche via Colombo in una strada a doppio senso. Per la nuova piazza Carducci, quindi, i coneglianesi dovranno aspettare. Questa, comunque, non è una novità: l’opera che dovrebbe rivoluzionare il centro della città è slittata infatti al 2023.