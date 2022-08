Conegliano, rinasce la Pro Loco

CONEGLIANO - La Pro Loco Conegliano ritorna in azione: dal 3 agosto al 10 settembre è infatti aperto il tesseramento all’associazione coneglianese che vuole promuovere e far conoscere la Città del Cima, le sue peculiarità e il suo patrimonio, animando la vita cittadina e collaborando con altre realtà per offrire maggiori attività.

In questi mesi, il comitato regionale Upli Veneto APS, che riunisce in un’unica realtà e che coordina le oltre 600 Pro Loco attive in Veneto, ha lavorato con i vecchi soci al fine di far ripartire le attività e ora, sotto la guida del commissario delegato Davide Praloran, presidente del comitato provinciale bellunese, è pronta ad accogliere tutti coloro che vogliono impegnarsi per il bene dell’associazione e della città.

“Siamo felici di far ripartire la Pro Loco Conegliano, che siamo sicuri porterà nuove iniziative e molti frutti - afferma Praloran -. Ringraziamo i volontari che fino ad oggi hanno sostenuto la Pro Loco. Invitiamo tutti a tesserarsi e a prendere parte all’assemblea elettiva, portando proposte e idee per far sì che Conegliano cresca ancora di più rispetto a quanto fatto sinora. È possibile tesserarsi alla Pro Loco di Conegliano da mercoledì 3 agosto a sabato 10 settembre presso l’Ufficio IAT di Conegliano, sito a Palazzo Sarcinelli e aperto dal martedì alla domenica dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 14 alle 17. La quota associativa è di 5 euro. Per informazioni, è possibile contattare l’Ufficio al numero 0438 21230 o via email a iat@comune.conegliano.tv.it. Lunedì 26 settembre verrà convocata l’Assemblea dei Soci per l’elezione degli organi di direzione. OT