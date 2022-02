Conegliano piange Paolo Picco

CONEGLIANO - Si è spento Paolo Picco, il presidente del Club Serenissima Storico Auto-Moto di Conegliano. Aveva 81 anni, ed era molto conosciuto in città. Era stato ricoverato all’ospedale di Vittorio Veneto, è deceduto domenica sera. La sua scomparsa ha gettato nello sconforto il mondo dell’associazionismo coneglianese: Picco, infatti, era anche uno dei soci storici del Lions Club.

Durante uno dei mandati del sindaco Floriano Zambon aveva ricoperto il ruolo di consigliere comunale di maggioranza. “Purtroppo questo è un saluto che non avrei mai voluto fare, ma ci tengo a dirti una cosa che ho nel cuore: grazie Paolo! Grazie per la tua gentilezza e cordialità, per la tua capacità di coinvolgere e rendere tutti allegri, grazie per essere stato un punto di riferimento ed una persona al servizio della comunità e degli altri”, ha scritto il sindaco Fabio Chies sul proprio profilo Facebook.

Con il club Serenissima Picco si era occupato, qualche mese fa, dell’organizzazione del villaggio di Natale di via Carducci.