Conegliano, parte il villaggio di Natale: parata e centro chiuso al traffico

CONEGLIANO - Giovedì 8 dicembre Conegliano ospiterà la “parata di Natale” e inaugurerà il villaggio di via Pittoni. Per l’occasione il centro verrà chiuso al traffico: l’ordinanza comunale istituisce infatti la “giornata festiva ecologica” e vieta la circolazione dei veicoli ibridi e di quelli dotati di motore a combustione. Il documento introduce il “divieto di circolazione dei veicoli a motore endotermico, salvo eccezioni e deroghe, in Corso Mazzini, viale Carducci, Corso Vittorio Emanuele II, via Marconi, via Mercatelli, via XX Settembre, via Ongaro e via Cavour”. In via Vespucci la circolazione sarà consentita “a senso unico di marcia da via XXI aprile verso viale Friuli”, mentre in via XXI Aprile sarà consentita “a senso unico da Piazzale Aldo Moro a Via Vespucci e via Verdi”. I divieti rimarranno in vigore dalle 8.30 alle 18.30.

La parata, che si svolgerà lungo le vie del centro cittadino, inizierà alle 15. Alle 16.30 verrà invece inaugurato il villaggio natalizio di via Pittoni: quest’anno le casette, la ruota panoramica e la pista di pattinaggio sono state collocate in una porzione del parcheggio dell’area ex Zanussi.