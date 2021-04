Conegliano, nuovo corso per specialisti della maglieria

CONEGLIANO - E’ stato presentato mercoledì all’IS Galilei di Conegliano il nuovo corso per specialisti della maglieria, Its Knitwear Collection Coordinator, promosso da Fondazione Cosmo. Alla presentazione, con l’Assessore regionale Elena Donazzan e il Presidente della Provincia di Padova, partner di Its Cosmo, Fabio Bui, i rappresentanti di Assindustria Venetocentro - con il Presidente del Gruppo Moda Sport e Calzatura Andrea Rambaldi, che è Presidente anche di Fondazione Its Cosmo, con gli imprenditori Vittorio e Ferdinanda Tomasin (Maglificio Ferdinanda di Visnà di Vazzola), e Angelo Dal Mas (Maglificio Giordano’s di Cappella Maggiore) - e di Confartigianato.

Il Presidente Andrea Rambaldi in apertura dell’incontro ha dichiarato: “E’ un corso che come Assindustria Venetocentro con il Gruppo Moda Sport e Calzatura abbiamo fortemente voluto e ringrazio gli imprenditori che si sono impegnati in prima persona in questa iniziativa che guarda alle giovani generazioni. Abbiamo ascoltato le necessità delle aziende, l’importante richiesta di nuovi tecnici. E’ un biennio di specializzazione con un riconoscimento europeo di quinto livello e crea degli esperti nel coordinamento di processi di progettazione, comunicazione, marketing e retail. La grande dote dei nostri corsi è quella di rappresentare il collegamento tra l’azienda e il consumatore cercando l’equilibrio tra organizzazione e creatività. Il distretto della maglieria trevigiano è un’eccellenza nell’alta gamma del made in Italy, e ci auguriamo attragga giovani non solo del Veneto ma da tutta Italia.”

Gli Its, citati anche dal premier Mario Draghi nel suo discorso di insediamento come modello su cui investire, sono corsi post diploma altamente professionalizzanti, che valorizzano le sinergie tra scuole superiori, Istituzioni e imprese nei territori dove spesso si svolgono i percorsi di tirocinio, parte essenziale del percorso formativo. Il corso Knitwear Collection Coordinator formerà tecnici prodotto specializzati nel settore maglieria, un settore dove sono continue le innovazioni tecniche e tecnologiche, considerando anche il sempre più alto utilizzo di materiali ecofriendly e dell’implementazione di strategie di economia circolare. Questa figura tecnica possiede competenze per rispondere alle esigenze di nuovi settori emergenti che utilizzano componenti tessuti a maglia come la calzatura tecnica e sportiva, per cui non solo l’abbigliamento. Una figura trasversale, con conoscenze tecniche, tecnologiche e digitali di progettazione e di produzione con sensibilità di prodotto ed in grado di interpretare e rendere efficienti le richieste di stile, senza dimenticare la dimensione commerciale di mercato.