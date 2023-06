A Conegliano nasce Atl-Etico Volley

SAN VENDEMIANO – La parola d’ordine è: multidisciplinarietà. ATL-Etica l’ha dimostrato occupandosi di atletica e, al tempo stesso, coltivando la pratica di altre discipline sportive: dalla ginnastica artistica al triathlon, dal nuoto alla footbike. La nuova sfida, per la società di San Vendemiano, si chiama volley. ATL-Etica, nei giorni scorsi, ha infatti costituito la divisione pallavolo ed è pronta – dal 1° luglio – ad affiliarsi per la prima volta alla Fipav, la Federazione Italiana Pallavolo. La neonata divisione pallavolo si chiamerà ATL-Etico Volley Conegliano e avrà molto in comune con la società di atletica fondata cinque anni fa su iniziativa di Andrea De Lazzari, nella foto, attuale direttore sportivo del club. “In ATL-Etico Volley Conegliano verranno trasfuse le convinzioni e gli impegni di ATL-Etica – spiega De Lazzari -. Inoltre, anche nella neonata divisione volley verrà dato ampio spazio allo sport inclusivo, e verranno sostenuti i progetti di inclusività che ATL-Etica già realizza in tutte le realtà e nei Centri Tecnici Territoriali in cui è presente. Primo fra tutti il progetto “Autista Footbike va a scuola” lanciato dalla Fifb (la Federazione Italiana Footbike, ndr) e dedicato all’autismo.

Un’iniziativa che coinvolgerà la Regione Veneto nella prospettiva di una divulgazione nel mondo scolastico”. Della nascita di ATL-Etico Volley è già stata informata l’amministrazione comunale di Conegliano, a cui sarà richiesta, per allenamenti e partite, la disponibilità della Zoppas Arena. La nuova divisione pallavolo di ATL-Etica avrà sede operativa e di rappresentanza a Conegliano. Sarà dunque, a tutti gli effetti, un sodalizio sportivo della città, pronto a collaborare con l’amministrazione comunale per le necessità connesse all’utilizzo della Zoppa Arena.

“La nascita di ATL-Etico Volley – continua De Lazzari - non è indipendente dalle vicende che nelle ultime settimane hanno riguardato il Team Conegliano Volley: non vogliamo entrare nelle motivazioni che hanno portato quest’ultima società ad annunciare l’interruzione dell’attività, ma di certo si è aperto un vuoto nel panorama sportivo coneglianese e noi vorremmo andare a colmarlo: siamo pronti ad accogliere le ragazze che, da svincolate, vorranno giocare con ATL-Etico Volley”. “ATL-Etica - conclude De Lazzari - intende inoltre svolgere l’attività facendo allenare insieme ragazze e ragazzi, secondo le regole della Fipav, che permettono appunto l’allenamento misto fino ai 12 anni.

Anche dopo tale età sarà comunque sostenuta sia l’attività femminile sia quella maschile (e sempre in maniera inclusiva), secondo la filosofia che da sempre ATL-Etica adotta in riferimento alla scoperta e al sostengo dei talenti: laddove venissero identificati dei talenti, questi saranno da ATL-Etico Volley fortemente sostenuti ed aiutati a spiccare il volo verso orizzonti più alti di quanto la società possa offrire. A tal fine, ATL-Etica da sempre crede nella collaborazione e nel confronto tra società, finalizzati alla crescita e all’offerta di opportunità ai propri atleti”. Segno tangibile della propensione di ATL-Etica alla collaborazione con altre società è la conclusione del contratto di rete con Assindustria Sport, avvenuta già il 21 marzo 2023 e nuovamente suggellata davanti all’assessore regionale Cristiano Corazzari il 9 giugno scorso, a Padova, presso la sede di Confindustria Veneto Est. L’obiettivo di ATL-Etico Volley Conegliano è di costituire le squadre di mini volley (maschile, femminile e mista), l’under 12 (maschile, femminile e mista), l’under 13 (maschile e femminile), l’under 14 (femminile) e l’under 16 (femminile). Ma anche di verificare la possibilità di dar vita ad una formazione femminile di livello assoluto.