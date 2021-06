Conegliano, lunedì la rivoluzione con l'apertura di via Vespucci: limite di velocità di 30 km/h

CONEGLIANO - Doppio senso di marcia e limite di velocità di 30 chilometri orari. Via Vespucci verrà inaugurata lunedì 7 giugno: l’ordinanza, pubblicata nei giorni scorsi, introduce alcune novità che riguardano la viabilità di tutta l’area.

Per quanto riguarda l’intersezione tra viale Friuli, via Papa Giovanni XXIII, via Cadore, via Rosselli, via Vespucci e via Matteotti, “la circolazione veicolare viene attuata in senso rotatorio antiorario”. “Il limite di velocità, all’interno della rotatoria ed in sua prossimità, viene stabilità in 30 km/h”, recita ancora l’ordinanza.

Cambia anche l’assetto di via Rosselli: “la circolazione veicolare è consentita a senso unico di marcia in direzione della rotatoria con le vie Fenzi, San Martino, Sauro”. Anche in questo caso il limite di velocità è fissato a 30 chilometri orari.

Via Vespucci verrà inaugurata lunedì: l’ordinanza prevede il doppio senso di marcia, il limite di 30 chilometri orari e quattro attraversamenti pedonali. Da lunedì sarà possibile “risalire” verso il centro direttamente dall’incrocio tra viale Friuli, via Matteotti, via Rosselli e via Papa Giovanni XXIII. Si dovrà però svoltare necessariamente verso via Carducci, visto che via Colombo rimarrà a senso unico per un po’. Ovviamente si potrà anche “scendere” dal centro verso viale Friuli. Rimarrà inalterato, invece, l’assetto di via Carducci: per chiuderla, infatti, è necessario trasformare anche via Colombo in una strada a doppio senso.