Conegliano, lavori all'acquedotto e alla fognatura: strade chiuse nei prossimi mesi

CONEGLIANO - Modifiche alla viabilità, a partire da lunedì 15 novembre, a Conegliano. La misura permetterà la realizzazione di alcuni lavori che interesseranno l’acquedotto e la fognatura in via Cadorna, via Diaz e viale Brigata Marche.

Il cantiere di Piave Servizi, che si chiuderà indicativamente in primavera, comporterà, per porzioni, la completa chiusura al traffico delle vie, a seconda dell’area oggetto dell’intervento.

La prima strada interessata dal provvedimento sarà via Cadorna, il cui traffico, per circa un mese, verrà deviato sulle vie limitrofe. Nello specifico l’opera riguarderà la sostituzione e l’estensione di un tratto del collettore di fognatura mista, nonché il rifacimento di un ramo della rete di distribuzione.