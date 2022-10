Conegliano, a Francesco Gelisi la borsa di studio dedicata a Rita Musumeci

CONEGLIANO - “È importante mantenere vivo il ricordo di una persona che, per lungo tempo, è stata modello di rettitudine e serietà; donna di scienza e di cultura, appassionata scrittrice, che con responsabilità e dedizione si è dedicata alla scuola”.

Con queste parole Mariagrazia Morgan, Dirigente Scolastico dell’ISISS Cerletti di Conegliano, ha aperto la cerimonia della borsa di studio istituita in memoria della professoressa Rita Musumeci. La premiazione della seconda edizione si è svolta venerdì 21 ottobre, nell’aula a lei dedicata, presso il laboratorio di Chimica, luogo dove la docente - scomparsa nel 2020 - era solita tenere le proprie lezioni.

La borsa di studio - conferita quest’anno a Francesco Gelisi, alunno frequentante nell’anno scolastico 2021/2022 la classe 2CT - ha un peso rilevante non solo perché individua lo studente che più si è distinto per il profitto nell’ambito della chimica (materia fondamentale nei diversi indirizzi di studio della Scuola Enologica), ma anche perché rinnova la consapevolezza di ciascuno sul valore della professoressa Musumeci che, per anni, ha ricoperto anche il ruolo di collaboratrice del Dirigente dell’Istituto e dell’Università degli Studi di Padova.

Per la prossima edizione della borsa di studio si individueranno due alunni meritevoli, uno del tecnico e uno del professionale. OT