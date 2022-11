Conegliano, fermati in centro con arnesi da scasso

CONEGLIANO - Nelle scorse giornate sono stati effettuati dalla Polizia di Stato numerosi controlli e servizi specifici su strada e pubbliche vie a Conegliano, con i seguenti risultati.

In Piazzale Aldo Moro a Conegliano, poco prima di mezzanotte, la Volante del Commissariato ha rintracciato nei pressi dei bagni della stazione due individui residenti nel Vicentino e in Toscana, pluripregiudicati per furto, classe 1983 e 1987, presumibilmente appena giunti in città.

Il primo è stato fermato in possesso di arnesi atto allo scasso, pinze, spray urticante, oggetti atti ad offendere ed altro materiale per compiere atti predatori, nonché una dose di stupefacente per uso personale (sottoposti a sequestro dagli operatori di polizia). Ai due soggetti, con condanne già alle spalle per reati contro il patrimonio, è stato comminato dal Questore di Treviso il provvedimento di Foglio di Via con divieto di ritorno a Conegliano per 3 anni .

Molteplici sono stati i sequestri di sostanze stupefacenti: sorpresi nei giorni scorsi in due distinti episodi uno straniero, classe 1999, di origine gambiana, in via Lazzarin sull’argine del fiume Monticano con un involucro di hashish ed una coppia di cittadini brasiliani in Piazzale Zoppas con due involucri di hashish e marijuana per oltre 2 grammi.

I poliziotti del Commissariato hanno poi controllato in Via Nazario Sauro un piemontese, classe 2002, in possesso di una sigaretta di hashishe un involucro (segnalato in Prefettura di Treviso come consumatore).

In Via del Rujo la Volante ha fermato un senegalese, classe 1995, residente ad Orsago, alla guida di una Fiat Panda, che cercava di sottrarsi al controllo ingranando la retromarcia; dato il forte odore proveniente dall’autovettura, lo stesso veniva perquisito sul posto e trovato in possesso di 2 grammi di hashish, circa 12 grammi di marijuana e uno spinello. E’ stato deferito per spaccio di sostanze stupefacenti e gli è stata ritirata la patente.