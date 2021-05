Conegliano, dopo il pestaggio di piazza Cima più controlli in centro e 8 nuovi vigili

CONEGLIANO - Controlli del territorio mirati e rafforzamento del corpo di polizia locale di Conegliano con l’assunzione immediata di quattro nuovi agenti e altri 4 entro l’anno.



Questo quanto emerso dal Comitato ordine e sicurezza pubblica, svoltosi mercoledì mattina in Prefettura a Treviso, con il Prefetto, Maria Rosaria Laganà, il questore Vito Montaruli, i carabinieri di Conegliano e le altre forze dell’ordine, per fare il punto sicurezza dopo il grave pestaggio avvenuto domenica pomeriggio in piazza Cima, a Conegliano.



Il motivo del raid sarebbe stato un regolamento di conti per una ragazza contesa: da qui la violenta aggressione con tanto di bastoni e spranghe. “Anche se il motivo dell’aggressione ci fa pensare che sia stato un episodio singolo e fortunatamente sporadico, la sicurezza con cui hanno agito, in pieno centro, davanti a famiglie e bambini, ha colpito tutti in modo negativo”, ha dichiarato il Prefetto Laganà.



“Ora vogliamo dare un segnale di maggior sicurezza ai cittadini con dei sevizi di controllo aggiuntivi. Già da tempo, essendo Conegliano un territorio delicato, erano in corso dei rafforzamenti del corpo di polizia municipale e oggi il commissario del Comune, Antonello Roccoberton, ci ha confermato l’assunzione di otto nuovi vigili: quattro entreranno in servizi a breve ed quattro entro l’anno”.



“Oltre al rafforzamento della polizia locale saranno intensificati nel fine settimana i controlli in città anche con pattugliamenti a piedi e istituiti dei servizi aggiuntivi per il controllo del territorio nell’area tra Conegliano e Vittorio Veneto, svolti direttamente dai corpi provinciali di carabinieri e polizia di stato”.

