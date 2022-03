Conegliano, domenica centro chiuso al traffico e Mercato di Forte dei Marmi

CONEGLIANO - Centro chiuso al traffico e Mercato di Forte dei Marmi. Domenica 27 marzo Conegliano cambia volto per una giornata: in occasione della domenica ecologica, infatti, “dalle 8.30 alle 18.30 in Corso Mazzini, Viale G. Carducci, Corso Vittorio Emanuele II, Via G. Marconi, Via G. Marcatelli, Via XX Settembre, Via B.M. Ongaro e Via C.B. Cavour vige il divieto di circolazione dei veicoli a motore endotermico salvo eccezioni e deroghe”.

In Via A. Vespucci, invece, la circolazione è consentita a senso unico di marcia da Via XXI Aprile verso Viale Friuli. In Via XXI Aprile, inoltre, la circolazione veicolare è consentita a senso unico di marcia da Piazzale Aldo Moro a Via A. Vespucci e Via Verdi. Il mercato di Forte dei Marmi si svolgerà in Viale Carducci e in Corso Vittorio Emanuele II, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 19. OT