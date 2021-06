Conegliano: cineforum estivo al Biscione

CONEGLIANO - Sei serate organizzate dal CCCC, Centro de Cultura Contemporanea Conegliano, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Conegliano, e altrettanti film in programma.



A partire dall’8 luglio fino 26 agosto, ogni giovedì sera, caleranno le luci nel piazzale del Biscione per consentire le proiezioni di cinema d’autore: si inizierà con “Signore e Signori” di Pietro Germi, classica commedia all’italiana ambientata in Veneto, che valse a Germi il Grand Prix al Festival di Cannes nel 1966. A seguire verranno proiettati ”Bianca” di Nanni Moretti, “La decima vittima” di Elio Petri, “Casanova” di Federico Fellini per poi concludere con “La rosa purpurea del Cairo” di Woody Allen e “L’uomo che amava le donne” di Francois Truffaut.



In ottemperanza con le disposizioni anti Covid, la partecipazione alle proiezioni sarà consentita solo ad un massimo di cento persone, ed è dunque consigliata la prenotazione inviando un’email a cculturacc@gmail.com. L’ingresso è ad offerta libera.