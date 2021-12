Conegliano, campione nello sport e all'università: borsa di studio Fitri per Federico Spinazzè

CONEGLIANO - Di fatica ne ha fatta tanta per conquistare il titolo mondiale di triathlon cross under 23. Ma di fatica ne ha fatta tanta anche sui libri di scuola. Una laurea, triennale (in scienze e tecnologie alimentari all’università di Padova), è già nel curriculum, ma all’orizzonte non troppo lontano guarda anche alla laurea magistrale in alimentazione e nutrizione umana. Due carriere, quella sportiva e quella accademica, che viaggiano di pari passo.

E se a brillare è l’oro mondiale conquistato nuotando, pedalando in mountain bike e correndo a piedi, “brilla” anche la borsa di studio assegnata a Federico Spinazzè, come studente al quarto anno all’università di Milano, dalla Federazione Italiana Triathlon. Nei giorni scorsi infatti il Consiglio Federale della Fitri ha avallato quanto proposto dalla Commissione di valutazione.

Tra i trenta “premiati” c’è anche Spinazzè, che quest’anno ha portato il body azzurro dell’Italia sul gradino più alto del podio ai mondiali di fine ottobre e sul terzo gradino agli Europei (sempre di Triathlon Cross) andati in scena a settembre. Altri dodici atleti del team di Silca Ultralite Vittorio Veneto sono entrati a far parte del “Progetto didattico Studente-atleta di alto livello” per l’anno scolastico 2021-2022, un’iniziativa che punta a riconoscere il valore dell'attività sportiva nel complesso della programmazione educativo-didattica della scuola con il fine di conciliare il percorso scolastico con quello agonistico attraverso la formulazione di un Progetto Formativo Personalizzato (PFP).