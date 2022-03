Conegliano, arrestato 45enne accusato di spaccio in concorso: deve scontare 5 anni

CONEGLIANO - I Carabinieri della Compagnia di Conegliano, in collaborazione con i colleghi di Vittorio Veneto, hanno arrestato stamane un 45enne originario del salernitano in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Salerno.



L'uomo dovrà espiare 5 anni e 2 mesi di reclusione per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, reati continuati, commessi tra il 2013 e il 2014 nelle province di Napoli e Salerno. Ad espletate formalità di rito l'arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Treviso.