Conegliano, "al ballottaggio due candidati che sono sono stati votati da 8 persone su 10"

CONEGLIANO - “Il secondo turno elettorale di Conegliano vedrà protagonisti due candidati sindaci che non sono stati votati da 8 persone su 10 al primo turno. Nel caso, molto probabile, che al ballottaggio non voti il 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali, si pone il problema della rappresentatività del sindaco eletto”. Antonio Quarta, ex candidato sindaco di Lista Civica Parè, propone un nuovo regolamento elettorale. Ha infatti lanciato, sulla piattaforma Change.org, una petizione diretta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Governo.

“In provincia di Treviso, in base a queste modifiche, sarebbero nulle le elezioni del sindaco e dei consigli comunali nei comuni di Cappella Maggiore, Castelcucco, Cordignano, Fregona, Godega di Sant'Urbano, Istrana, Mareno di Piave, Monfumo, Motta di Livenza, San Biagio di Callalta, Tarzo e Volpago del Montello, e – per quanto riguarda i comuni con più di 15mila abitanti - in quelli di Castelfranco Veneto, Montebelluna, Oderzo e Villorba”, sostiene Quarta.

Queste le modifiche proposte dall’ex candidato sindaco:

1) “In caso di un numero di votanti inferiore al 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, anche nel caso del turno di ballottaggio in caso di parità di voti dei due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti, l’elezione è nulla”.

2) “E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi, purché il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, altrimenti l’elezione è nulla”.

3) “Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4 e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, si procede al secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. L’elezione del sindaco al secondo turno elettorale è nulla quando il numero dei votanti sia stato inferiore al 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l’elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età”.