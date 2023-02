Conduttore tv insulta deputato, arriva multa record da 3,5 milioni

FRANCIA - Maxi multa da 3,5 milioni di euro al canale francese C8 di proprietà del magnate bretone Vincent Bolloré. La sanzione dell'Autorità francese Arcom è stata decisa dopo che a novembre 2022 Cyril Hanouna, il conduttore della trasmissione 'Touche pas à mon poste', aveva insultato pesantemente in diretta tv il deputato di La France Insoumise (il partito di Jean-Luc Mélenchon) Louis Boyard usando le parole "stupido", "perdente", "chiudi il becco", "sei una mer...". Il diverbio tra i due era nato nel corso di un dibattito sull'Ocean Viking durante il quale Boyard, che da tempo era un ospite fisso e della trasmissione, aveva attaccato proprio Bolloré. L'Arcom, che regola in Francia i media, in una nota ha stimato "che le affermazioni" del conduttore "hanno violato i diritti dell'invitato, il rispetto del suo onore e della sua reputazione".

Inoltre l'Autorità ha considerato "che questo episodio manifestava un'ignoranza da parte dell'editore dei suoi obblighi". L'Arcom, inoltre, "diffida il canale televisivo a conformarsi ai suoi obblighi in merito alla correttezza e all'indipendenza dell'informazione e delle sue trasmissioni". L'Autorità infatti "ha considerato che all'invitato era stato esplicitamente impedito di esprimersi e di dare il suo punto di vista nei confronti di un azionista del gruppo Canal+ che controlla C8 e che quindi la trasmissione non aveva garantito le condizioni che garantiscano l'indipendenza dell'informazione". "Il miliardario Bolloré ha voluto censurarmi" e "hanno toccato alla sua tv" commenta Boyard in un tweet riferendosi al nome della trasmissione.