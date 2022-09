Conducente bus colpito da malore: ferite due studentesse 

VERONA - Due studentesse minorenni a bordo di un bus del servizio scolastico di Atv sono rimasti feriti in un incidente causato dal malore che ha colpito il conducente a Sandrà di Castelnuovo del Garda (Verona).

L'autista alle prime avvisaglie del malore ha rallentato la marcia, cercando di fermare il mezzo sul ciglio della strada, ma ha terminato la corsa in un vigneto adiacente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 e i Vigili del fuoco di Bardolino per estrarre il conducente dall'autobus e mettere in sicurezza l'area.

Oltre all'autista sono rimasti feriti due ragazze su 11 passeggeri: il conducente è stato trasportato al pronto soccorso di Peschiera del Garda mentre le due minori nel reparto di Pediatria dell'ospedale di Villafranca di Verona per accertamenti.