Condizioni cliniche stazionarie per Sernagiotto

MONTEBELLUNA – Il report sulle condizioni cliniche di Remo Sernagiotto da parte dell’Ulss 2 conferma la prognosi riservata. La situazione permane quindi seria per l’ex europarlamentare, ricoverato nell’unità di terapia intensiva coronarica al Ca' Foncello di Treviso dove è stato trasportato d’urgenza in elicottero lunedì mattina, in seguito ad un arreso cardiaco. I sanitari che lo hanno soccorso nella sua casa montebellunese hanno tentato più volte di rianimarlo prima che i segni vitali tornassero a comparire, pur se flebili.

Il politico di Montebelluna ha 65 anni e oltre ad aver ricoperto la carica di parlamentare europeo dal 2014 al 2019 era stato assessore regionale in Veneto dal 2010 al 2014. In queste ore sono stati numerosi i messaggi di vicinanza a Sernagiotto. Il commissario provinciale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Montuori, ha affermato: “Tutta la comunità di Fratelli d'Italia si stringe intorno alla famiglia di Remo Sernagiotto, che in queste ore è ricoverato in gravi condizioni al Cà Foncello. Forza Remo siamo tutti con te!”