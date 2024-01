Condannato per violenze sulla moglie, espulso dall'Italia

PADOVA - La polizia di Padova ha eseguito un provvedimento di espulsione di un cittadino moldavo di 37 anni, irregolare, condannato per maltrattamenti in famiglia, lesioni e violenza sessuale a danno della moglie, una connazionale di 36 anni, a partire dal 2016 in provincia di Parma.

L'espulsione è stata emessa dal prefetto di Padova per ragioni di pericolosità sociale, ed è stata eseguita con provvedimento del questore, Marco Odorisio, che ne ha disposto l'immediato accompagnamento alla frontiera aerea di Bergamo. Entrato in Italia nel 2007, l'uomo si era regolarizzato per lavoro subordinato, ma il permesso gli era stato revocato nel gennaio 2023 dopo la sentenza di condanna della Corte di Appello di Bologna. L'atteggiamento nei confronti della moglie era peggiorato a partire dal 2016, controllandone le amicizie, l'utilizzo della macchina e sospettando che lei avesse altre storie, arrivando a picchiarla con calci e pugni alla testa e alle gambe.

Per questo era stato condannato con due sentenze dal Tribunale di Parma e dalla Corte di Appello di Bologna nel 2018 alla pena di 2 anni e mezzo, per il reato di maltrattamenti e lesioni personali. Nel 2022, dopo un'altra denuncia della donna, l'uomo è stato ancora condannato dalla Corte di Appello di Bologna a 2 anni e 2 mesi per maltrattamenti e violenza sessuale aggravata. Dopo aver scontato la pena, la sua posizione sul territorio nazionale è stata vagliata dall'Ufficio Immigrazione. Visti i reati commessi, è stato emesso un provvedimento di espulsione per pericolosità sociale, e l'immediato accompagnamento alla frontiera aerea di Bergamo.