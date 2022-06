Condannato per violenze in famiglia, arrestato

PADOVA - La Squadra Mobile di Padova ha eseguito un ordine di carcerazione di un cittadino romeno di 32 anni, residente nella città euganea, condannato per maltrattamenti aggravati a 2 anni di reclusione, per condotte violente commesse ai danni della sua ex convivente e per cui era già stato messo agli arresti domiciliari.

Percosse, minacce e insulti erano andate avanti dal 2016 fino a quasi tutto il 2020. Le indagini hanno consentito di appurare come in numerose occasioni l'uomo avesse picchiato la donna spingendola contro il muro e contro il mobilio di casa, causandole ferite agli arti superiori e sulla schiena. Le impediva di uscire con le sue amiche, e l'obbligava a rimanere chiusa in casa. Minacce ripetute anche in presenza della figlia dei due.

Nell'estate del 2020, la donna ha cercato di cacciarlo di casa, ritrovandoselo però dopo pochi giorni, nel cuore della notte, completamente ubriaco e minaccioso. Dopo aver sfondato la porta, l'uomo è entrato nell'appartamento minacciandola di morte. Solo il tempestivo intervento delle forze dell'ordine è riuscì a evitare il peggio. I poliziotti della Squadra Mobile lo hanno condotto al carcere di Padova, dove dovrà scontare un ulteriore anno e sette mesi di pena detentiva.