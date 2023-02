Condannato per violenze alla moglie, estradato in Italia

ROVIGO - E' sbarcato il 10 febbraio scorso all'aeroporto di Roma-Fiumicino, con un volo proveniente dalla Grecia e accompagnato da personale dell'Interpol, un cittadino albanese di 37 anni residente a Rovigo e destinatario di un Mandato di Arresto Europeo emesso in ottobre dalla Procura rodigina in seguito alla condanna definitiva a sei anni e un mese di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e lesioni personali nei confronti della moglie. Le indagini sull'uomo, svolte dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Rovigo nell'estate 2018, avevano portato alla sua denuncia e all'emissione di un'ordinanza di obbligo di allontanamento dalla casa familiare. Dopo che si era reso irreperibile per la condanna, il Nucleo Investigativo ha attivato le ricerche a livello internazionale, che hanno portato alla sua individuazione nel Paese ellenico e alla sua estradizione in Italia. L'uomo si trova ora nella Casa Circondariale di Civitavecchia (Roma) dove sconterà la pena.