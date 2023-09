Condannato per traffico di droga a Cagliari, arrestato a San Donà

VENEZIA - Un uomo di 73 anni, originario della provincia di Ferrara e residente in Andorra, è stato arrestato nel veneto orientale dai Carabinieri di san Donà di Piave (Venezia), per una condanna definitiva a 13 anni e 4 mesi per traffico di droga, emessa dal tribunale di Cagliari. Il ricercato stava eseguendo dei lavori in uno stabile fatiscente, che risultava essere stato ereditato da lui stesso.

Ai militari non ha opposto resistenza e ha dichiarato di essere giunto in Italia da pochi giorni. La Procura di Cagliari aveva emesso nei suoi confronti un ordine di carcerazione. L'uomo è stato condotto alla casa circondariale di Venezia per l'espiazione della pena detentiva, come disposto dall'Autorità Giudiziaria. Nei suoi confronti è stata emessa anche la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, di quella legale per la durata della pena e, a seguire, la libertà vigilata per tre anni.