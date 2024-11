Condannato per rapina ad una farmacia, arrestato 47enne

PADOVA - La polizia di Padova ha rintracciato e arrestato un 47enne condannato in via definitiva ad una pena di due anni e due mesi di carcere per una rapina ad una farmacia nel 2021. L'uomo è stato raggiunto dalla Squadra Mobile euganea che gli ha notificato il provvedimento. Il 47enne residente a Padova, già condannato in precedenza per reati analoghi, era entrato in farmacia armato di coltello e con il volto coperto da una mascherina chirurgica e occhiali da sole, dopo aver minacciato i presenti, prima di fuggire, aveva costretto la titolare a mettere tutto l'incasso, qualche centinaia di euro, in un sacchetto di plastica.

Le indagini, supportate anche dalle telecamere della zona, avevano portato ad identificare l'indagato che qualche giorno prima era stato fermato e trovato in possesso di arnesi per lo scasso e già più volte riconosciuto responsabile di rapine simili. Il ricercato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Padova.