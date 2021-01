Condannato Citynews e non l’ad del gruppo editoriale

RETTIFICA - In riferimento alla nota sindacale pubblicata dal nostro giornale il 15 dicembre 2020, come facciamo di consueto per informare i colleghi giornalisti e onde evitare comportamenti antisindacali, dal titolo “Condannato l’ad di Citynews, gruppo di Treviso Today” apprendiamo solo ora che ad essere stato condannato non è l’ad bensì la società editrice.



Ribadendo che ci siamo limitati a riportare testualmente quanto scritto dal Sindacato Giornalisti Veneto nell’informativa ufficiale divulgata a tutti gli iscritti (LINK della nota sindacale), informiamo doverosamente i lettori che la nota pubblicata non è corretta e ci scusiamo per l’errore involontario. Alla luce di quanto emerso abbiamo inoltre rimosso la nota sindacale.