Condannato a cinque anni per violenza domestica, finisce in carcere

VENEZIA - Dal 2011 al 2018, per ben sette anni, ha consumato atti di violenza domestica ed ora è stato condannato a 5 anni di prigione. Per questo motivo i Carabinieri di Dolo (Venezia) hanno portato in carcere un 35enne. L'uomo è stato avvicinato dai militari nella propria abitazione dove gli è stato notificato l'arresto e, al termine delle formalità di rito, è stata portato nel carcere Santa Maria Maggiore di Venezia così come disposto dall'Autorità giudiziaria.