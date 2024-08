Condannato per ben sei volte: espulso dall'Italia

TREVISO - Il Questore della Provincia di Treviso, Manuela De Bernardin Stadoan, ha disposto l'accompagnamento alla frontiera di un cittadino senegalese, nato nel 1973, in seguito a un provvedimento di espulsione amministrativa emesso dal Prefetto di Venezia il 30 aprile 2024.

Il cinquantunenne, arrivato legalmente in Italia nel 1995 attraverso il confine italo-francese in cerca di lavoro, si era stabilito nella provincia di Treviso, con soggiorni occasionali anche nelle province di Padova e Vicenza. Nonostante le iniziali buone intenzioni, che gli avevano permesso di ottenere un permesso di soggiorno a lungo termine, nel 2020 quest'ultimo gli è stato revocato dal Questore di Treviso a causa di numerosi precedenti penali accumulati dal 2008 in poi. Le sei condanne per reati contro il patrimonio e contro la persona gli sono costate due periodi di detenzione: dal 2018 al 2020 nella Casa Circondariale di Treviso e dal febbraio 2023 all'aprile 2024 nella Casa Circondariale di Venezia.

A seguito della sua ultima scarcerazione, il Prefetto di Venezia ha emanato un decreto di espulsione per pericolosità sociale, vietandogli il reingresso nello spazio Schengen per cinque anni. Il Questore di Venezia gli aveva ordinato di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni, ma lo straniero ha ignorato il provvedimento, rimanendo in Italia e stabilendosi in un parcheggio pubblico cittadino.

Le sue condotte hanno portato alla decisione definitiva di espulsione. Nella giornata di ieri, il personale dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Treviso ha eseguito il decreto di espulsione mediante l'ordine di accompagnamento immediato alla frontiera emesso dal Questore De Bernardin Stadoan. Il cittadino senegalese è stato imbarcato su un volo da Milano-Malpensa con destinazione Dakar.