Condannata per frode bancaria in Cina, arrestata

PADOVA - Una donna di nazionalità cinese, di 44 anni, è stata invece arrestata ai fini dell'estradizione da parte dei poliziotti della sezione catturandi della Questura di Padova. L'arresto è avvenuto ad Albignasego, dove la donna risiede come soggiornante di lungo periodo. Nella fase di verifica sulle istanze di rinnovo dei titoli di soggiorno, è risultata destinataria di un mandato di arresto internazionale emesso nel febbraio del 2016 dalle autorità della Repubblica popolare Cinese, poiché condannata per frode bancaria, finanziaria e commerciale.

Per questo tipo di reato la pena massima prevista in Cine è di 20 anni di reclusione. Ottenuti i riscontri da parte dell'Interpol, la donna è stata arrestata dalla Squadra Mobile e portata in carcere di Verona, dove rimane a disposizione della Corte di Appello di Venezia.