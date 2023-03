Concorso internazionale di danza

VITTORIO VENETO - Il 18 e 19 Marzo si terrà il primo evento a Vittorio Veneto in cui la Danza sarà la protagonista, il tutto si svolgerà presso il nostro Teatro Lorenzo da Ponte. Sarà un concorso di Danza Classica, Moderna e Contemporanea in cui le più belle realtà del Veneto e sono solo del Veneto (si sono iscritte scuole da diverse regioni) Avremo una giuria internazionale che osserverà i ballerini e premierà i talenti.

Il Concorso prevede un montepremi in denaro per poter sostenere i ballerini nella loro passione. Nello specifico, ci sarà una sezione dedicata alla composizione coreografica dove ci sono 2000 euro in denaro, la residenza coreografica e un servizio fotografico curato da Sofia De Boni diplomata come fotografa di scena alla Scala di Milano.