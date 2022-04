Concorso 25 aprile intitolato a Tina Anselmi, tutti gli studenti premiati a Castelfranco

CASTELFRANCO - Sono stati consegnati ieri mattina i premi agli studenti vincitori del Concorso di opere grafiche e letterarie sulla ricorrenza del 25 aprile. Dopo due anni di stop il Comune di Castelfranco Veneto è tornato a farsi promotore di questo concorso finalizzato a sollecitare una riflessione sulla ricorrenza del 25 aprile che ha segnato una svolta importante per il nostro paese. Novità di questa edizione è intitolazione del concorso per le scuole a Tina Anselmi che rappresenta per tutti i giovani un esempio di impegno civile politico iniziato proprio con la Resistenza e proseguito, dopo la guerra, nel sindacato e nel Parlamento della Repubblica Italiana.



Il concorso era aperto alle classi, a gruppi di studenti e a singoli studenti, appartenenti alle scuole primarie (solo classi o gruppi), scuole secondarie di primo grado e alle scuole secondarie di secondo grado. Quattro invece le sezioni del concorso:



• Opere multimediali per le scuole secondarie di 2° grado

• Componimenti per le scuole secondarie di 2° grado

• Elaborati delle scuole secondarie di 1° grado

• Elaborati per le scuole primarie



Tema dell’edizione 2022 era una riflessione sulle conseguenze che la guerra di Liberazione, ma tutte le guerre, hanno per la popolazione ed in particolare per i più piccoli traendo spunto da alcuni fatti che hanno coinvolto i bambini Tino e Vanna durante la guerra di liberazione e che sono ben narrati nel libro “Il bambino nato con la camicia”, di Rita Caberlin. Ai vincitori è consegnato un buono libro del valore variabile da 50 a 150 euro. La classifica dei vincitori premiati questa mattina a Castelfranco Veneto è stata stilata da due apposite Commissioni che hanno esaminato uno ad una gli elaborati proposti.

Opere multimediali per le scuole secondarie di 2° grado



1° premio: opera multimediale del gruppo studenti De Faveri Matteo, Signor Alessandro, Torresin Loris della classe 4C dell’Istituto IPSIA G.Galilei _ Titolo dell’opera “NON TUTTI I BAMBINI NASCONO CON LA CAMICIA”;

2° premio: opera multimediale del gruppo studenti Dionello Luca, Maggiotto Pietro, Pigozzo Christian della classe 4C dell’Istituto IPSIA G. Galilei _ Titolo dell’opera “THE OLD LETTER”;

3° premio: opera multimediale del gruppo Studenti BRESSAN MILENA, DE VALTER MARTINA, FAGGION ELISA della classe 4C dell’Istituto IPSIA G. Galilei _ Titolo dell’opera “UN RAGAZZO COME TINO _ 1945-2022”.



Componimenti per le scuole secondarie di 2° grado

1° premio: Componimento di Rizzolo Giulia della classe 1C dell’Istituto SFP Lepido Rocco dal titolo “il sole sorge nel buio”;

2° premio: Componimento di Fogale Andrea della classe 5BI dell’Istituto ITT “Barsanti” dal titolo “alla luce della speranza”;

3° premio: Componimento di Colla Ester della classe 5ALL del Liceo Ginnasio “Giorgione” dal titolo “celebriamo la libertà”.

Inoltre la Commissione individua il componimento di Dearoska Drita classe 1A dell’Istituto SFP LEPIDO ROCCO dal titolo “Mi chiedo perché”, quale opera meritevole di menzione speciale.



Elaborati delle scuole secondarie di 1° grado

La classifica è stata stilata sulla base della segnalazione da parte della Commissione I che ne ha valutato preliminarmente anche i componenti letterari presentati.

1° premio: Componimento del gruppo alunni Favaro Beatrice, Testa Rhianne, Milazzo Giorgia della classe classe 3ATR dell’IC1 _ Treville dal titolo Il bambino nato con la camicia dal punto di vista di un soldato tedesco;

2° premio: opera multimediale del gruppo alunni Capozzo Vittorio e Galante Lorenzo della classe 3° dell’IC2_ Sarto;

3° premio: opera grafica di Cassolato Giacomo classe 3E dell’IC2_San Floriano;

Inoltre la Commissione individua l’opera grafica di Marchetti Alessia classe 3E dell’IC2_San Floriano quale opera meritevole di menzione speciale.



Elaborati per le scuole primarie

1° classificato ex aequo: elaborato multimediale delle Classi 2^A e 2^B della scuola Primaria Masaccio;

1° classificato ex aequo: opera grafica delle Classi 2^A e 2^B della scuola Primaria Treville.