Concordia Sagittaria: arrestato il 58enne accusato di aggressioni violente

VENEZIA - È stato identificato e fermato nella notte il presunto autore delle recenti aggressioni che hanno scosso Concordia Sagittaria, in provincia di Venezia. Si tratta di un uomo di 58 anni, residente in zona e già noto alle forze dell’ordine, accusato di aver colpito diverse donne, tra cui una giovane gravemente ferita alla testa.



L’arresto è avvenuto nei pressi dell’abitazione del sospettato, dove un gruppo di giovani del posto si era radunato, preoccupato dalle voci circolate sui social che indicavano l’uomo come responsabile degli episodi violenti. Per evitare possibili atti di giustizia privata, i Carabinieri di Portogruaro sono intervenuti tempestivamente.

Durante l’intervento, la situazione è degenerata: il 58enne ha aggredito verbalmente e fisicamente i militari, causando lievi ferite a diversi carabinieri. È stato necessario l’intervento del personale sanitario per assistere gli agenti coinvolti.



L’uomo è ora in stato di arresto con le accuse di aggressione, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. L’arresto ha suscitato reazioni contrastanti tra i cittadini, divisi tra sollievo per la cattura e preoccupazione per la tensione che si è creata in paese.

Le indagini proseguono per chiarire tutti i dettagli degli episodi e per garantire la sicurezza della comunità.