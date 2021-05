Concordia Moglianese ko col San Sebastiano

MOGLIANO - Sabato scorso per la 4^ giornata del Campionato di Promozione di 1^ Categoria Girone 1 presso il bocciodromo comunale di Mogliano Veneto di via Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, la Concordia Moglianese guidata da Paolo Tortato, atleta capitano Enzo Boschiero, atleti Roberto Callegari, Manuela Russolo, Alessandro Scantamburlo, Luciano Sartor, Giuseppe Gallinaro, che veniva da due vittorie ed un pareggio conseguito la scorsa settimana a Treviso contro l’Olimpia, ha subito la prima sconfitta contro la San Sebastiano di Venezia , dirigente Roberto Mazzoleni, guidata da Massimo Peguri, atleta capitano Lucio Salviato, atleti Sante Coin, Paolo Collari, Ferdinando Lunardelli, David Sartor, Valter Vendrame per 3-5.

Nel primo tempo i trevigiani vincono le due Terne e perdono le Individuali, nel secondo tempo nelle coppie i veneziani vincono 3 set a 1. Questo lo score: Callegari - Russolo - Sartor Vs Salviato - Sartor - Vendrame (2°set Lunardelli) 8-2, 8-7; Scantamburlo (2° set Gallinaro) Vs Collari 5-8, 6-8; Russolo – Sartor L. (2° set Gallinaro – Callegari) Vs Salviato - Lunardelli 1-8, 3-8; Boschiero - Scantamburlo Vs Coin – Collari (2° set Vendrame) 1-8, 8-5. Gli altri risultati: Azzurralpina Vs Olimpia 6-2; Bredese Vs Serenissima 4-4. Recupero 1^ giornata San Sebastiano Vs Serenissima 6-2. Questa la Classifica: San Sebastiano p. 9, Concordia Moglianese e Olimpia p. 7, Azzurralpina p.6, Serenissima p. 4, Bredese p. 1.