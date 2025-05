Il conclave più lungo della storia durò ben 2 anni e 9 mesi. I nomi dei papabili

Il prossimo conclave, che si aprirà il 7 maggio nella Cappella Sistina, segna un nuovo capitolo nella storia bimillenaria della Chiesa cattolica. L’elezione del 267° Papa avverrà secondo un rituale antico e solenne, regolato oggi dalla Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis di Giovanni Paolo II, aggiornata da Benedetto XVI.



Come funziona il Conclave

Il conclave è la riunione a porte chiuse dei cardinali elettori (quest’anno 133, tutti sotto gli 80 anni), chiamati a scegliere il nuovo Pontefice. I lavori iniziano con la messa “Pro eligendo Pontifice” e l’ingresso dei cardinali nella Cappella Sistina, dove prestano giuramento di riservatezza assoluta. Da quel momento, nessun contatto con l’esterno: telefoni vietati, nessun accesso a internet, isolamento totale per garantire la libertà della scelta.



Le votazioni sono segrete: ogni cardinale scrive su una scheda il nome del prescelto. Per essere eletto, il candidato deve ottenere almeno i due terzi dei voti. Se dopo 33 o 34 scrutini non si raggiunge la maggioranza, si passa al ballottaggio tra i due più votati, ma resta comunque il quorum dei due terzi. Dopo ogni scrutinio, le schede vengono bruciate: il fumo nero indica che non c’è ancora un Papa, il bianco annuncia l’elezione. Solo allora il nuovo Pontefice si affaccia dalla Loggia delle Benedizioni per il celebre “Habemus Papam”.



I cardinali alloggiano nella Domus Sanctae Marthae, all’interno del Vaticano, e restano in isolamento fino alla fumata bianca.



I record nella storia dei conclavi

Il conclave più lungo della storia durò ben 2 anni e 9 mesi (1.006 giorni), dal 29 novembre 1268 al 1° settembre 1271, a Viterbo. I cardinali, divisi da lotte politiche e pressioni esterne, furono sottoposti a condizioni estreme: razioni di cibo ridotte e persino il tetto del palazzo fu rimosso per costringerli a una decisione. Alla fine fu eletto Gregorio X, che introdusse regole più stringenti proprio per evitare simili stalli.



Il conclave più breve, invece, si svolse nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre 1503: in appena 10 ore venne eletto Giulio II, il Papa del Rinascimento, mecenate di Michelangelo e Raffaello. In epoca recente, Benedetto XVI fu eletto in 26 ore (2005), Francesco in 36 ore (2013).



Chi sono i cardinali papabili

Mai come quest’anno il collegio degli elettori è internazionale: 39% europei, 24% latinoamericani, 17% africani, 14% asiatici. Più della metà sono stati nominati da Papa Francesco, che ha ampliato la rappresentanza globale della Chiesa.



Secondo le principali analisi e le quote delle scommesse internazionali (in Italia sono vietate), i favoriti sono:

Pietro Parolin (Italia, Segretario di Stato Vaticano): 28% di probabilità secondo Polymarket

Luis Antonio Tagle (Filippine): 22%

Matteo Zuppi (Italia): 11%

Péter Erdő (Ungheria): 9%

Pierbattista Pizzaballa (Italia, Patriarca di Gerusalemme): 8%

Tra gli africani: Peter Turkson (Ghana, 7%), Robert Sarah (Guinea, 4%), Fridolin Ambongo Besungu (Congo, 4%)

Tra gli outsider: Jean-Marc Aveline (Francia), Wim Eijk (Paesi Bassi), Angelo Scola (Italia)

Il collegio è diviso tra riformisti, moderati e conservatori. L’elezione di un Papa africano o asiatico sarebbe storica, ma il peso dei cardinali italiani resta rilevante.



Il fenomeno delle scommesse

Anche quest’anno il “toto-Papa” impazza sui media e sui siti di scommesse internazionali. Su Polymarket, ad esempio, sono stati puntati centinaia di migliaia di dollari sui principali candidati, con Parolin e Tagle in testa. Non mancano le scommesse “esotiche”, come la possibilità che non venga eletto un Papa entro la fine del 2025 (probabilità stimata all’1%).