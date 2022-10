Concerto sinfonico d'autunno

TREVISO - Per la 14^ volta consecutiva l’orchestra Gruppo d’archi Veneto si riproporrà in versione sinfonica per dar vita all’ormai tradizionale produzione novembrina, realizzata soprattutto grazie al prezioso sostegno della Garmont International (sponsor unico dal 2019, che di recente ci ha rinnovato la fiducia fino al 2025).

In virtù della sensibilità espressa ancora una volta dalla BCC Prealpi SanBiagio e dalla correlata Associazione Noi x Noi, la produzione si può articolare anche quest’anno in quattro concerti: ai consolidati appuntamenti al Teatro Del Monaco di Treviso (main performance il 22 novembre, serata in cui il nostro socio sostenitore e neo-Ministro Carlo Nordio conta di ricoprire il suo consueto ruolo di conduttore) e al “Careni” di Pieve di Soligo (13 nov., in memoria dell’indimenticabile Toti Dal Monte), si affiancano il debutto nella bella sede dell’Auditorium della Banca Prealpi SanBiagio a Tarzo (6 nov.) e il prestigioso proscenio di Verona (23 nov.,Teatro Ristori), dove l'orchestra sarà impegnata in un concerto nuovamente voluto in esclusiva da FinecoBank.

Sempre diretti dalla brillante bacchetta di Maffeo Scarpis, l’orchestra si cimenterà in un programma che proietterà gli spettatori nel classicismo viennese tra fine-Settecento e primo ventennio dell’Ottocento. Aperto dal brano scritto da Beethoven come austera Ouverture del dramma “Egmont”, il progetto 2022 vedrà l’esecuzione di un capolavoro quale il Concerto per clarinetto, affidato al clarinettista bellunese Alessandro Pasuch, formatosi al Conservatorio di Castelfranco Veneto. Nonostante la sua giovanissima età, Alessandro (fresco anche di laurea in giurisprudenza conseguita con la votazione di 110 e lode presso l’Università di Padova) si è già messo in luce come solista grazie alle spiccate doti interpretative e ad un solido bagaglio strumentale. A suggellare la serata, la vivace scorrevolezza della Terza Sinfonia, composta dal diciottenne Schubert nel 1815 e contraddistinta da un’architettura in cui si alternano cantabilità e trascinanti spunti tematici.