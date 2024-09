Sabato 21 Settembre 2024

Ore 20.45

Teatro J. Antiga di Miane



Per la seconda edizione del Concerto per Roberta, è stato scelto di omaggiare la Donna, la forza, il coraggio, la determinazione, ma anche la dolcezza che fanno di qualsiasi donna un’essere speciale; sarà una serata ricca di grandi emozioni, grazie all’esibizione sul palco de “La Banda in Rosa”, formazione bandistica interamente composta da musiciste donne, diretta da due direttrici: M° Monica Giust e dal M° Mara Guglielmin, anche il repertorio scelto sarà un omaggio alla figura femminile; a condurre la serata sarà Loredana Mariga.



Il programma vedrà l'esecuzione di brani di Carol B. Chambers, Eva Fodor, Grace Baugher, Aretha Franklin, Edith Piaf e altri.



Ingresso libero

Consigliata la prenotazione.



Per informazioni e prenotazioni vi preghiamo di contattare la segreteria dell'associazione con un messaggio WhatsApp al numero 348.4838837 oppure inviando una e-mail all'indirizzo apsgasparepaoletti@gmail.com.



Concerto per Roberta è inserito nella Rassegna Follina d'Autunno a cura dell'APS Gaspare Paoletti e patrocinata da Regione Veneto - Provincia di Treviso - Comune di Follina - Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene.



Questo evento inoltre gode del Patrocinio del Comune di Miane e di Anbima Veneto