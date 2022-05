Concerto in Pian Cansiglio per la Giornata mondiale della biodiversità

CANSIGLIO - Si è svolto ieri in concomitanza con la Giornata Mondiale della Biodiversità, nella splendida cornice del Pian del Cansiglio, un recital per pianoforte con intermezzi recitati tratti da “Il segreto del Bosco Vecchio” del grande scrittore bellunese Dino Buzzati, del quale quest’anno ricorre il cinquantesimo della scomparsa. L’iniziativa è stata promossa da Veneto Agricoltura.



Un evento omaggio a questo territorio e alla sua foresta, che ha registrato una folta partecipazione di ospiti e aperto a tutti i turisti che hanno potuto ascoltare, immersi nella quiete dei prati e della natura di questi luoghi vocati alla biodiversità, la pianista Gloria Campaner che ha eseguito la Toccata e fuga in re minore BWV 565 e i sei momenti musicali Op. 16 di S. Rachmaninov accompagnata dalla voce recitante di Andrea Bellacicco con brani tratti dal bellissimo romanzo dello scrittore bellunese.

