Concerto di Santa Cecilia.

Cari amici,

con grande soddisfazione vi annunciamo che il “Gruppo d’Archi Veneto” si riproporrà in versione sinfonica per dar vita all’ormai tradizionale produzione novembrina, realizzata grazie soprattutto all’intervento della Garmont International (sponsor unico dal 2019) e articolata quest’anno in quattro concerti : ai consolidati appuntamenti al Teatro Del Monaco di Treviso (main performance - 28 nov.,con la consueta presentazione di Carlo Nordio) e al “Careni” di Pieve di Soligo (14 nov., in memoria dell’indimenticabile Toti Dal Monte), si affiancano il prestigioso ritorno a Vittorio Veneto (7 nov., Teatro Da Ponte), dove concluderemo le celebrazioni per l’anniversario della Vittoria, e il proscenio di Camposampiero (24 nov.,Teatro Ferrari), impegnati in un concerto esclusivo per la Finecobank.

Sempre diretti dalla brillante bacchetta di Maffeo Scarpis, ci cimenteremo in un programma che ci proietterà nella rasserenante festosità del repertorio musicale di impronta iberica.

Aperto dalla celebre Suite n.1 di Bizet (che riprende i temi più famosi della sua "Carmen"), il progetto artistico 2021 riserva la parte centrale al più famoso capolavoro chitarristico di tutti i tempi : il Concierto de Aranjuez di Rodrigo, vero gioiello di perfezione strumentale affidato ad uno dei massimi solisti del settore, il celebre chitarrista romano Pier Luigi Corona. Musicista a tutto tondo, stimato docente e raffinato camerista, è regolarmente ospite delle più blasonate sale da concerto mondiali, da New York a Salisburgo, passando per Roma, Vienna, Praga, Buenos Aires, Madrid, Barcellona, Helsinki…

Una proposta quanto mai nuova, suggestiva e ricca di colore sarà quella della seconda parte del programma, con l’esecuzione della Suite spagnola op.47 di Albeniz , condensato di ritmi e di motivi tipici delle regioni iberiche, il cui folklore viene messo in evidenza attraverso azzeccate sonorità capaci di evocare squarci paesaggistici ed elementi tipici della cultura e delle tradizioni popolari spagnole.

Nelle brochures allegate e sul nostro sito www.gruppodarchiveneto.it potrete trovare lo schema generale della produzione, con le varie info dettagliate.

Non ci resta che ringraziarvi per l’attenzione con cui ci seguite, raggiungervi tutti con un carissimo saluto e dirvi che…Vi aspettiamo!!!

Fiorella e GdAV