Concerto bachiano a Treviso.

Il “Concerto bachiano” è un classico del festival internazionale “Pagine d’Organo”, rassegna organizzata dalla Fondazione Antiqua Vox di Treviso, con la direzione artistica di Massimiliano Raschietti. Ogni edizione (questa è la tredicesima) viene inaugurata da un concerto dedicato a Johann Sebastian Bach (Eisenach 1685 – Lipsia 1750), “gigante” della musica d’organo e della letteratura musicale di tutti i tempi. Dopo l’anteprima dell’11 febbraio, in cui Massimiliano Raschietti e Claudio De Nardo (presidente della Fondazione Antiqua Vox) a Santa Caterina hanno presentato al pubblico il programma e le finalità del festival, domenica 18 febbraio (ore 17.30) si svolgerà il primo concerto nella chiesa di San Giuseppe a Treviso. Sulla tastiera del grande organo in stile barocco (Dell’Orto e Lanzini 1990) porrà le mani un interprete di primissimo piano: l’olandese Matthias Havinga, pregevole organista, concertista e pianista, docente d’organo al Conservatorio di Amsterdam. I brani eseguiti da Matthias Havinga faranno conoscere al pubblico trevigiano il quotidiano di un genio instancabile, dove l’organo diventa lo spazio creativo a lui più congeniale per sviluppare le idee. “La Fantasia iniziale è quasi un concerto per archi all’italiana; le variazioni sopra O Gott du frommer Gott sono un omaggio ai maestri tedeschi, mentre la Pièce d’Orgue finale è la sua rivisitazione del gusto francese, che imparò soprattutto suonando il violino a Weimar”, racconta Pivetta, “Al centro del programma, tre pilastri senza tempo dell’arte bachiana: il Preludio e Fuga in si minore, granitica architettura sonora, e due elaborazioni sul corale Allein Gott, in der höh sei ehr, la prima in forma di cantabile, la seconda ad imitazione di tre strumenti che dialogano con grazia. I migliori risultati artistici di una vita spesa a far musica. Il lavoro di un genio profondamente umano”. Il festival “Pagine d’Organo 2024” è promosso da Antiqua Vox con il patrocinio di Regione Veneto, Provincia di Treviso, Confindustria Veneto Centro e dei Comuni di Treviso, Salgareda e Quinto di Treviso. Main sponsor della rassegna sono Linea Gel Italia e CentroMarca Banca. Introduzione all’ascolto del concerto mezz’ora prima dell’orario di inizio a cura di Massimiliano Raschietti.