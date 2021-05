Concerto in Arena a Verona il 5 giugno: gli spettatori potranno tornare a casa entro le due di notte

VERONA - Su ordinanza del Ministero della Salute, esclusivamente nella giornata del 5 giugno 2021 e in relazione allo svolgimento dell’evento “IL VOLO – Tributo a ENNIO MORRICONE” in programma all’Arena di Verona, viene posticipato il limite orario agli spostamenti per i partecipanti all’evento.



gli spettatori dell’esclusivo concerto-evento de IL VOLO potranno infatti tornare alla propria abitazione entro le 2.00 di notte.



Il concerto avrà inizio alle ore 21.15 e la conclusione è prevista intorno alla mezzanotte. L'ingresso del pubblico sarà consentito e disciplinato a partire dalle ore 18.30 fino alle 20.30. Prevista la diretta televisiva su RAI 1.