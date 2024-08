Con una videochiamata poliziotta rintraccia donna scomparsa: era a 340 km da casa

PORTO SANT'ELPIDIO (FERMO) - Ha lasciato casa sua,a Porto sant'Elpidio, nel Fermano, senza avvertire e probabilmente senza una meta precisa. Quando il marito della 70enne si è reso conto che la moglie non era a casa si è preoccupato e spaventato. La donna è stata rintracciata, grazie all'iniziativa di una poliziotta della questura di Fermo, Martina, che ha videochiamata la donna e, al telefono con la donna, ha notato l'insegna di un negozio capendo che si trovava a Padova. Tutto è partito dalla segnalazione del marito della donna che non riusciva a mettersi in contatto con la coniuge.

Così nell'appartamento della coppia, con un poliziotto della sala operativa in costante contatto telefonico con il marito, sono arrivati vigili del fuoco e polizia di Stato. E proprio gli agenti si sono resi conto che nella casa mancavano le chiavi dell'automobile della 70enne. A quel punto è scattata la geolocalizzazione del telefono dell'anziana che ha portato le tracce a circa 340 chilometri dal Fermano, a Padova per la precisione. La donna, dopo varie chiamate dei poliziotti andate a vuoto, ha finalmente risposto al telefono ma essendo in stato confusionale non riusciva a dire dove si trovasse. E lì è scattato il piglio di Martina, una poliziotta della questura, che ha ricontattato la donna con una videochiamata riuscendo così a scorgere l'insegna di un negozio. La poliziotta ha così passato l'informazione al collega Dario, della sala operativa che, a sua volta, ha aggiornato i colleghi padovani. Una pattuglia ha subito raggiunto la donna che è stata così portata al sicuro in attesa dell'arrivo dei familiari.