Con una scusa si intrufolava negli appartamenti per rubare

VENEZIA – Suonava ai campanelli per vedere se gli appartamenti erano vuoti: in caso affermativo, procedeva al furto.



Ma ha suonato anche all’appartamento di un poliziotto che si era accorto come l’uomo avesse suonato anche poco prima al vicino appartamento di un’anziana spiegando che doveva consegnare delle notifiche.



Avendo sentito puzza di bruciato, il poliziotto gli ha chiesto i documenti e poi ha avvertito il colleghi.



Dopo una perquisizione, anche all’auto, sono stati trovati numerosi preziosi in oro, scontrini di compro-oro, un pc, denaro e altri oggetti sui quali sono in corso accertamenti.



Stando a un’altra vicina, l’uomo si era introdotto in casa rubando un orologio, ritrovato poi nella refurtiva.



L’uomo è finito ai domiciliari e gli è stato sospeso il reddito di cittadinanza.