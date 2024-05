Con la tavola da surf sulle onde del fiume Brenta, show a Bassano: ecco il video

BASSANO DLE GRAPPA - Il maltempo e le intense piogge trasformano il fiume Brenta in un mare con onde di un metro e un surfista ne approfitta. E' questa la scena che si sono trovati davanti gli abitanti di Bassano del Grappa martedì 21 maggio.



Il fiume gonfiato dalle precipitazioni di questi giorni di maltempo, con l'allerta meteo sempre 'accesa', diventa il palcoscenico per lo show, immortalato in un video e pubblicato sul profilo Instagram Ponteveciogram che informa: "Il coraggioso surfer è tornato a riva sano e salvo". Il video ha raccolto centinaia di commenti e condivisioni.