"Con il taser risultati straordinari"

PADOVA - Sono 4.482 i taser distribuiti in 113 città italiane dove, da metà marzo a fine aprile, l'arma a impulsi elettrici è stata utilizzata "50 volte con risultati straordinari, perché nella metà dei casi è bastato mostrarlo".

Lo ha reso noto il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni, relatore oggi al convegno di Fsp Polizia a Padova sul tema "La tutela delle forze di Polizia. Aspetti tecnici e legislativi". "Sulla sperimentazione del taser si è fatta tanta confusione - ha aggiunto -, si è perso tempo. L'introduzione effettiva è avvenuta solo il 14 marzo di quest'anno.

Ma ora sono 113 le città in cui è adoperato il taser, e i risultati sono clamorosi, va detto soprattutto ai detrattori di questo strumento. Al 30 di aprile sono stati 50 i casi di utilizzo, e la metà delle volte è stato sufficiente mostrarlo. L'effetto di deterrenza emerge in modo chiaro, e va sottolineato che si tratta di uno strumento di difesa, non è di violenza ma di sicurezza".

Ma per il sottosegretario "4482 strumenti a disposizione sono comunque pochi. E stiamo lavorando per poter acquistare altre armi a impulsi elettrici, affinché anche le specialità della Polizia possano averle". Molteni ha voluto precisare che per lui ci sono tre grandi temi di tutela degli operatori della sicurezza tra cui l'assistenza legale, la garanzia sulle possibilità di operare (che passa soprattutto per taser e bodycam), e le norme.