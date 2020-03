Con il sole in tanti escono a correre e camminare, l'ira del sindaco: "Segnalateceli con una foto"

VITTORIO VENETO - In tanti non hanno resistito, ieri, alla bella giornata di sole: ecco allora la gente uscire per passeggiate, creare assembramenti e addirittura giocare a calcio nei parchi.

Una situazione che ha suscitato la rabbia di diversi sindaci, che nei giorni scorsi non hanno mai smesso di ripetere ai propri cittadini di “stare a casa”.

Il video del sindaco di Treviso Mario Conte ha avuto una grandissima diffusione, portando lo sfogo del sindaco su migliaia di smartphone: “Con questa bella giornata la prima preoccupazione di molti è stata quella di andare a fare jogging o sport o una camminata in compagnia, a portare fuori il cane, a fare la spesa con la famiglia, fregandosene dei sacrifici che migliaia di persone stanno facendo in questi giorni nel tentativo di mettere in sicurezza la salute propria, della famiglia e della comunità”, ha dichiarato il primo cittadino, che ha anche promesso un’intensificazione dei controlli.

L’appello via social è arrivato anche da Antonio Miatto, sindaco di Vittorio Veneto, altra città in cui si sono verificate diverse trasgressioni alle norme imposte dal decreto per l’emergenza Coronavirus.

“Oggi (ieri, ndr) mi hanno segnalato assembramenti in ciclabile e in alcuni parchi con addirittura partitelle di pallone! Per piacere non fatelo più e se qualcuno dovesse notare ancora di questi comportamenti, oggi incivili, lo prego di segnalarlo, magari con foto, e di adoperarsi per far smettere tali pratiche”, ha scritto il sindaco.

E a Conegliano il primo cittadino Fabio Chies ha chiesto ancora una volta ai coneglianesi uno sforzo per non uscire dalle proprie abitazioni. “Non è la settimana dello sport – ha detto ieri in un messaggio video -. E’ la settimana in cui bisogna stare a casa”.