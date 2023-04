VICENZA - Un 25enne è morto in un incidente avvenuto ad Arzignano (Vicenza). L'uomo in sella alla sua moto, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, si è scontrato contro un'auto. In condizioni disperate il motociclista è stato soccorso dai sanitari del Suem 118 ma è morto dopo essere giunto all'ospedale San Bortolo di Vicenza.