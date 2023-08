Con minicar contro un Suv, morto 66enne

ROVIGO - Un uomo è morto in un incidente stradale tra due veicoli, una minicar ed un Suv, lungo la Sp15 Rasa Ramodipalo, a Canda, nel rodigino. La vittima è un 66enne. Si trovava alla guida di una minicar che, per cause in fase d'accertamento, è andata a scontrarsi con un Suv Peugeot 5008, sul quale si trovavano una donna con i due figli, rimasti illesi. Sul posto i Carabinieri, i Vigili del fuoco i sanitari del Suem 118, che hanno constato il decesso dell'uomo.