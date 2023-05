Con l'auto nel fiume, recuperato un corpo

BOLZANO - A Bolzano un'automobile è precipitata questa mattina da un ponte nel fiume Isarco. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco che poco dopo hanno recuperato un corpo dalle acque. L'incidente si è verificato intorno alle ore 8.30 a ponte Loreto, in pieno centro, dove attualmente sono in corso importanti lavori stradali. Per questo motivo il ponte attualmente è percorribile solo in una direzione. Non è ancora chiaro, come mai la macchina sia uscita di strada e abbia abbattuto il parapetto. L'Isarco attualmente, a causa dello scioglimento della neve in montagna, porta molta acqua. Il corpo del conducente del veicolo è stato recuperato dai soccorritori fluviali dei vigili del fuoco del corpo permanente di Bolzano che hanno raggiunto a nuoto l'auto che si trovavva in un punto del fiume in cui la corrente è particolarmente forte. La vettura è stata messa in sicurezza e tenuta in posizione da un'autogru, mentre i vigili del fuoco hanno raggiunto la persona all'interno dell'abitacolo. Sono stati anche presidiati i ponti a valle della città di Bolzano e le sponde sono state ispezionate alla ricerca di eventuali altre persone coinvolte. Da una prima ricostruzione dell'incidente, il veicolo ha sfondato prima la ringhiera del ponte e successivamente nell'impatto con il letto del fiume si è ribaltato, rimanendo bloccato con il tetto e le ruote affioranti dall'acqua. Il ponte Loreto è rimasto chiuso per tutta la durata dell'intervento e del successivo recupero del mezzo. Oltre ai vigili del fuoco del corpo permanente, sono intervenuti il Servizio di soccorso acquatico dell'Alto Adige ed i sommozzatori distrettuali dei vigili del fuoco volontari. Inoltre, erano presenti il soccorso sanitario con il medico d'urgenza, la polizia municipale e le forze dell'ordine.